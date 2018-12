Gentse flikken oefenen op ‘Behaviour Detection’ op Winterfeesten Jeroen Desmecht Sabine Van Damme

12 december 2018

20u43 0 Gent De Gentse politie heeft woensdagavond een driedaagse opleiding ‘Behaviour detection’ afgesloten met een praktijktest op de Winterfeesten. Bedoeling van de opleiding is dat de agenten potentieel verdacht gedrag zo snel mogelijk kunnen detecteren.

De oefening maakt deel uit van een driedaagse opleiding die maandag van start is gegaan. De agenten kregen de voorbije dagen al een heleboel theorielessen. Op de Winterfeesten mogen ze die in de praktijk omzetten: zo zijn er acteurs ingeschakeld die de agenten met behulp van de opleiding uit de massa moeten halen. “Als ze iemand potentieel verdacht zien handelen, gaan ze die persoon aanspreken”, weet commissaris Hans Moors. “Op basis van zijn reactie gaan ze de situatie evalueren en kan er eventueel ingegrepen worden.”

De opleiding is gericht naar het gehele Gentse korps, maar de grootste doelgroep zijn de eerstelijnsagenten die dagelijks de baan op gaan. “We willen vooral de mensen opleiden die aanwezig zijn op alle grote evenementen. Op die manier kan er zo snel mogelijk ingegrepen worden.”

De opleiding staat los van de terreuraanslag in Straatsburg. Er komen ook geen extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Gentse Winterfeesten. “De opleiding is niet enkel gericht op terrorisme. We willen op deze manier ook kleinere straatcriminaliteit beter aanpakken. Onze mensen kunnen wat ze vandaag leren natuurlijk wel toepassen de komende weken.”