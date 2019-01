Gentse flikken lokken veel ‘allochtonen’ naar opleiding, maar zien ze niet in korps Sabine Van Damme

22 januari 2019

09u48 0 Gent De lokale politie van Gent doet nu al meer dan een jaar inspanningen om mensen met buitenlandse roots naar het korps te lokken, om een betere afspiegeling van de maatschappij binnen de politie te krijgen. De campagne 100% (Fl)ik werkt, er stromen meer allochtonen in. “Maar door de ‘aspirantenmobiliteit’ zien we die voorlopig niet in ons korps, wat best frustrerend is”, zegt korpschef Filip Rasschaert.

Twee jaar terug werd het aantal Gents flikken met een migratieachtergrond geschat op 3%. Dat is heel pover, aangezien binnen de Gentse bevolking zowat 30% van de mensen buitenlandse roots heeft. Dus is de lokale politie Gent, als eerste ooit, gestart met een actieve wervingscampagne met accent op jongeren met een vreemde origine. Iedereen die zich kandidaat stelt - migratie-achtergrond of niet - kan nu extra begeleiding voor ze de toegangsproeven moeten afleggen, zodat onder meer taal niet het probleem zou zijn bij hun eventuele selectie.

Cengiz Cetinkaya (Groen) peilde maandagavond naar de resultaten. “Onze aanpakt werkt”, zegt korpschef Filip Rasschaert. “Er melden zich wel degelijk meer mensen met een andere origine aan om deel te nemen aan de selectieproeven. De kandidaten die we begeleiden, zijn ook tevreden over onze inspanningen. Alleen zien we daarvan voorlopig geen resultaten in ons korps. Dat ligt aan het mechanisme van aanwervingen bij de politie, dat de ‘aspirantenmobiliteit’ heet. Die regel zorgt ervoor dat alle korpsen die te weinig kandidaten hebben, voorrang krijgen bij het effectief toewijzen van nieuwe flikken. Wie start op de politieschool, wordt dikwijls verplicht te kiezen voor aspirantenmobiliteit. Dat kan soms over een volledige lichting gaan. Concreet betekent dat dus dat die mensen niet mogen solliciteren voor een plek bij het Gentse korps, terwijl ze dat eigenlijk wel willen. Meer nog, soms komen gemotiveerde mensen die pakweg bij de Gentse Interventieploeg willen, terecht op heel oninteressante plaatsen. Zo hebben we er al gehoord die klaar waren om de straat op te gaan, maar die verplicht zijn gegevens van ANPR-camera’s in pakweg Antwerpen uit te lezen.”

“We zien de vruchten van onze inspanningen dus nog niet in het Gentse korps. De mensen die nu instromen en in aspirantenmobiliteit zitten, zijn pas na 3 tot 5 jaar vrij om te kiezen waar ze gaan werken. Pas dan kunnen ze een aanvraag indienen voor een plaats in het Gentse korps. Wij hebben vandaag 10 plaatsen open gesteld voor interventie, maar de kans dat de mensen met buitenlandse roots die wij overtuigd hebben om flik te worden, effectief mogen solliciteren voor die Gentse plaatsen, is dus miniem.”

De vorige bevoegde minister, Jan Jambon (N-VA), wilde dat hele systeem van ‘mobiliteit’ herzien. Hij had een plan klaar om de rekrutering sneller te laten verlopen, en de selectiecommissie lokaal te organiseren. “Zoals het zou moeten”, vindt Rasschaert. Maar of dat plan nog doorgaat nu de politie onder minister Koen Geens (CD&V) valt, is niet duidelijk. De vakbonden waren overigens niet enthousiast over alle aspecten van geplande hervorming.