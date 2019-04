Gentse Flikken Claire en Peter brengen bezoekje aan kinderziekenhuis ... als paashaas en cliniclown! Jeroen Desmecht

18 april 2019

18u23 8 Gent De Gentse politie-inspecteurs Claire Nuytens en Peter Leeman hebben donderdag hun politie-uniform ingeruild voor iets feestelijker: als paashaas en cliniclown gingen ze onder de stralende zon ijsjes en paaseieren uitdelen aan enkele jonge patiënten. “Mijn mama heeft op haar acht jaar leukemie overwonnen", vertelt Claire. “Maar dat is zeker niet de enige reden: ik doe gewoon graag iets voor kinderen.”

Uit respect voor de privacy van de kinderen, bleef onze camera tijdens de activiteiten even in zijn tas. Samen met collega-inspecteur Peter Leeman trok Claire deze middag naar de jeugdpsychiatrie van het UZ Gent om enkele jonge patiënten te verrassen voor Pasen. “Peter is in zijn vrije tijd artiest én weet als geen ander hoe hij de kinderen met entertainen”, vertelt Claire. “Samen zijn we een ideaal duo.”

Ook met kerst trok Claire erop uit om de enkele jonge patiënten een hart onder de riem te steken. “Toen ben ik naar het AZ Maria Middelares geweest”, vertelt de inspecteur. “Ik heb altijd al een zwak gehad voor kinderen. Onder andere mijn mama is een inspiratiebron voor mij: zo overwon ze leukemie toen ze amper acht jaar jong was.”

Dierenvriend

Met haar dierenorganisatie Animal Rescue and Aid Society zet Claire zich bovendien ook in voor minder bedeelde huisdiertjes. “Ik heb 5 honden, waarvan er drie deels verlamd zijn. Ook één van mijn acht katten kan niet meer lopen”, vertelt ze. “Omdat ik zelf niet meer dieren kon opvangen, heb ik besloten op een organisatie op te richten. We proberen dieren op te vangen en te plaatsen die geen thuis meer kunnen vinden. Veel van hen komen uit het buitenland.”