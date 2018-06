Gentse Feesten: poorten om 13 uur dicht 12 juni 2018

Tijdens de Gentse Feesten wordt alle verkeer vanaf 13 uur uit de feestenzone geweerd. Ook de tram zal dus maar tot 13 uur door de zone rijden, en niet tot 13.30 uur zoals vorig jaar (en zoals in onze weekendkrant stond). "We hebben de regel voor iedereen gelijk gemaakt", zegt feestenschepen Christophe Peeters. "Ook leveranciers mogen tot 13 uur, en vanaf 6 uur, in de zone rijden. Na 13 uur mogen alleen nog de hulpdiensten door, en technische diensten uiteraard, mocht dat nodig zijn. Dat wil dus zeggen dat ook de herbruikbare bekers moeten worden opgehaald en herverdeeld tussen 6 en 13 uur." (VDS)