Gentse cipiers staken mee 03 februari 2018

03u05 0

Meer dan 70 procent van de Vlaamse cipiers heeft beslist om sinds 22 uur donderdagavond het werk neer te leggen. Ze voeren tot zaterdagochtend actie tegen het personeelstekort. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft begrip voor het 'gebrek aan geduld' van de cipiers, maar benadrukt wel dat er wel degelijk extra cipiers aangenomen worden. In de Gentse gevangenis aan de Nieuwe Wandeling ging vrijdag het bezoek niet door wegens gebrek aan personeel. "We kunnen zeggen dat er heel weinig opkomst is onder de cipiers", aldus het inrichtingshoofd van de Gentse gevangenis, Dirk Van Bogaert. In totaal kwam amper 20 procent van de cipiers in Gent opdagen. Ook de rechtbanken zagen zich gedwongen om zaken uit te stellen door de staking. Al de hele week wordt in de gevangenissen actie gevoerd tegen het personeelstekort: cipiers werken sinds maandag twee uur minder per dag. Voor volgende week vrijdag staat opnieuw een staking gepland, als er tegen dan nog geen akkoord bereikt is. (DJG)