Gentse CD&V vindt dat Veli Yüksel zijn zetel moet afstaan Ook CD&V-jongeren lopen weg, maar dan naar Groen



Sabine Van Damme

01 maart 2019

12u27 0 Gent Bij de Gentse CD&V kwam de overstap van Veli Yüksel naar Open Vld als een donderslag bij heldere hemel. “Wij nemen er akte van”, klinkt het droog. Al vinden ze wel dat hij zijn zetel moet opgeven.

Dat Veli Yüksel malcontent rondliep was algemeen geweten. Hij had lijsttrekker willen zijn bij de verkiezingen in oktober 2018, de komst van Mieke Van Hecke heeft hij altijd als een persoonlijke blamage gezien. Ook de nummer 2 op de lijst bood blijkbaar geen troost. En nu, twee maanden na de installatie van het nieuwe stadsbestuur, stapt hij dus over naar Open Vld.

“Veli Yüksel heeft mij vanmorgen gebeld, maar toen had ik het nieuws al opgevangen”, zegt Mieke Van Hecke, schepen voor CD&V. “Ik neem akte van zijn beslissing. Het is tenslotte zijn keuze. Alle vind ik wel dat hij zijn zetel moet afstaan, en ontslag moet nemen, zowel uit de gemeenteraad als uit de Kamer. Dat is een zetel die CD&V toekomt, niet hem persoonlijk.”

Groen

Ondertussen blijkt dat ook al enkele CD&V-jongeren de partij hebben verlaten. Joris Rombaut en Lieven Demolder zijn geen onbekenden, het waren altijd actieve trekkers bij Jong CD&V. Zij hebben nu een lidkaart van Groen. Naar verluidt overwegen ook andere jongeren een overstap.