Gentse bestuurster (36) met meer dan tien glazen op, richt puinhoop aan in Eeklo OSG

20 april 2019

09u57 0 Gent Een 36-jarige vrouw uit Gent heeft het vrijdagochtend bont gemaakt in Eeklo. Met liefst 2,97 promille in het bloed reed ze eerst een stilstaande wagen aan, om daarna frontaal in te rijden op een tegenligger.

Het was amper tien uur ‘s ochtends, maar toch moest de vrouw al meer dan tien glazen gedronken hebben. In de Oostveldstraat op het kruispunt met de N9 reed ze een geparkeerde wagen aan. Ze reed toch verder, en bij het rechtsaf slaan in de volgende straat belandde ze frontaal tegen een andere wagen. De vrouw zelf raakte lichtgewond en is haar rijbewijs alvast kwijt voor minstens vijftien dagen. Binnenkort wordt ze uitgenodigd voor een bezoekje aan de politierechtbank.