Gentse bands opgelicht tijdens 'Fickle Tour' GETROFFEN GROEPEN PLANNEN BENEFIETCONCERT OM VERLOREN OPBRENGSTEN TE RECUPEREREN JURGEN EECKHOUT & MATHIAS MARIËN

02u50 1 Benny Proot Ook Pieter Dejaegher van Javecomputers werd slachtoffer van Elisabeth C. Gent Het Gentse gerecht is een onderzoek gestart tegen de 42-jarige Elisabeth C. van evenementenbureau Fabulously Delicious, die zeven Gentse bands en tientallen bedrijven en particulieren over heel Vlaanderen heeft opgelicht. "We proberen nu een benefietconcert te organiseren met alle gertoffen bands, zodat we toch iets recupereren", zegt Arne Van Bel, bandmanager van Vagabundos.

Het idee dat C. voor ogen had, was zeer mooi. Ze wilde de zeven beste, meest veelbelovende Gentse bands van het moment samenbrengen en samen laten touren. Het zou niet zo maar een tournee worden, nee nee: ze zouden allemaal optreden op unieke locaties zoals het Gravensteen, het Altar aan de Voskenslaan, het Atomium of zelfs Parijs. "In de eerste gesprekken straalde ze veel charisma en vertrouwen uit", klinkt het bij de band Tin Soldier in the Underwoods. Maar vanaf het eerste optreden kregen heel wat groepen het gevoel dat er iets niet pluis was.





"Zo kwam er niemand kijken naar de optredens, omdat ze geen promo had gemaakt en omdat de ticketprijzen enorm hoog lagen. We hadden de afspraak dat ze ons tweewekelijks zou betalen, maar ze betaalde uiteindelijk niet. Toen we haar meedeelden dat we uit het concept stapten, begon ze ons te bedreigen. Het is een megalomane vrouw. Ze stuurde ons een printscreen door van een vals betalingsbewijs, maar de geldtransfer kwam er niet. Met alle optredens die niet doorgingen hebben we zeker 9.000 euro misgelopen", klinkt het.





Twintigtal klachten

Ook Vagabundos had al vrij snel door dat er iets niet klopte. Zij hebben het uiteindelijk nog vier optredens uitgezongen. "Wij hebben de samenwerking gestopt toen we in een hotel aankwamen maar het ons niet binnenliet omdat C. niks had betaald", zegt bandmanager Arne Van Bel. "Dat was een erg lange rit naar huis. We zouden normaal zo'n 10.000 euro verdiend hebben aan de tournee. Ze had gewoon de middelen niet om het waar te maken."





De voorbije maanden stroomden de klachten dan ook vlotjes binnen bij het Gentse parket. Momenteel staat de teller op een twintigtal klachten. "Mevrouw is verhoord geweest voor de feiten, maar is wel vrijgelaten", klinkt het bij het parket. "Maar het onderzoek naar de oplichting en de valsheid in geschrifte loopt nog volop. Het parket doet het nodige."





Geen onbekende

De vrouw is alvast geen onbekende voor het gerecht en stond in 2003 al terecht voor een aantal diefstallen. C. zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.





Niet alleen de muziekgroepen, maar ook een limousineverhuurdienst en computerbedrijf Javecomputers dienden een klacht in tegen Elisabeth C. Zo gaf ze het computerbedrijf de indruk dat ze met haar bedrijf het slachtoffer was geworden van een brand, waarop het bedrijf computers, beamers en andere apparatuur verhuurde.





Benefietconcert

De gedupeerde bands laten momenteel het hoofd niet hangen. "We hebben met de andere bands het plan om in april een benefietconcert te organiseren. Op die manier hopen we toch iets te recupereren van de oplichting", aldus Van Bel.





Een concrete datum of locatie voor het benefietconcert is er voorlopig nog niet.