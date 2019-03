Gentse Anneketrien (15) zingt openingssolo op Special Olympic World Games Sabine Van Damme

08 maart 2019

17u38 0 Gent De Gentse Anneketrien Van Wassenhove (15) zingt volgende donderdag de openingssolo op de Special Olympic World Games in Abu Dhabi. Een hele eer, die in 2015 aan Avril Lavigne te beurt viel. De jonge Gentse, die in Dubai woont, is dan ook heel getalenteerd. Dit jaar won ze voor de tweede keer op rij de Best Female Vocal Award tijdens de jaarlijkse Young Musicians of the Gulf Competition in Bahrain.

“Anneketrien zong al als ze een kleuter was”, vertelt haar mama, Mieke De Rijck. “De CD’s van Nijntje en K3 werden grijs gedraaid in de auto, en iedereen moest altijd meezingen.” Haar opa, de overleden opperdeken Eli De Rijck, merkte al vroeg op dat zijn kleindochter écht kon zingen. Eli gaf vroeger zelf zangles op Sint-Amandus, en wist dus wat hij zei. Maar Anneketriens ouders verdachten hem van het ‘eigen (klein)kind, schoon kind-sydroom’.

Anneketrien verhuisde met haar ouders naar Dubai, waar haar mama als dierenarts werkt. Toen ze 6 was zette ze haar zinnen op piano- en zangles bij een Poolse muziekjuf, die ze het de Sharjah English School had leren kennen. “Een juf met de reputatie heel streng te zijn, die alleen wil werken met kinderen die er écht voor gaan”, zegt Mieke. “Maar na 3 lessen kregen we te horen dat Anneketrien een hele goeie stem had, en dat ze haar ineens wilde inschrijven voor het eerste examen voor de Exam Board of the Royal Schools of Music.” (Lees verder onder de foto)

“Ondertussen is Anneketrien 15, en ze volgt nog steeds piano- en zangles bij Miss Lis. Intussen speelt ze ook klassieke gitaar, basgitaar en elektrische gitaar. Dit jaar heeft ze voor de tweede keer op rij de Best Female Vocal Award gewonnen tijdens de jaarlijkse Young Musicians of the Gulf Competition in Bahrain, een soort van Elisabeth-wedstrijd voor allerhande jonge muzikanten uit alle scholen in de Golf-regio. Haar grote liefde is echter de musical-wereld, vooral sinds ze in 2015 geselecteerd werd om mee te doen als één van de belangrijke wezen in de musical ‘Annie’, tussen de professionele WestEnd Cast. Ze volgt al enkele jaren les op een ‘Performing Arts School’ in Dubai, na haar gewone school. En elke zomer gaan we steevast naar London waar ze bij West End Stage op zomerkamp gaat. Een paar weken terug mocht ze de vrouwelijke hoofdrol ‘Maria’ spelen in de musical ‘West Side Story’ tijdens de schoolproductie, en diezelfde week speelde ze ook éénvan de hoofdrollen in ‘Guys & Dolls’, een productie van de musicalschool op het cruiseschip Queen Elizabeth 2 in Dubai. Ze hoopt heel hard om aanvaard te worden in één van de top-musicalscholen in Londen.”

Heel wat dus, maar wat nu op haar programma staat is toch nog een trapje hoger. “Iemand van de organisatie van de Special Olympic World Games in Abu Dhabi had Anneketrien horen zingen met haar schoolkoor tijdens ChoirFest Middle East. Toen diegene die de openingssolo zou zingen op de World Games last minute afzegde, wilden ze onze Anneketrien in de plaats. Het nummer dat ze zal brengen werd speciaal geschreven voor de openingsceremonie. In 2015 werd een gelijkaardig nummer gezongen door Avril Lavigne. Anneketrien zal het nummer helemaal alleen inzetten, waarna er een mixed Arabisch – Engels koor zal invallen. Het lied wordt afgesloten door WILL.I.AM. Uiteraard is onze dochter superblij en trots, maar ze heeft toch ook zenuwen. Ze heeft een beetje schrik voor het ‘grootse’ van het hele gebeuren. Maar we zien wel hoe ze het ervan af brengt volgende donderdag.”