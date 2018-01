Gentse (20) al vijf dagen in de cel in Frans-Guyana 31 januari 2018

03u02 0 Gent De 20-jarige Joyce Van Poucke uit Gent zit sinds vrijdag in de gevangenis van Cayenne, hoofdstad van Frans-Guyana, op verdenking van drugssmokkel. "Mijn dochter heeft er niets mee te maken", zegt haar moeder Magali Van Poucke. "Ze is tegen drugs."

De jonge Gentse was volgens haar familie op 17 januari met haar nieuwe vriend Chivaro naar zijn thuisland Suriname gevlogen. "Normaal zouden ze terugkeren vorige vrijdag", vertelt Magali. "Toen Joyce niet terug kwam, hebben we Chivaro gecontacteerd. Hij vertelde dat hij een dag vroeger alleen was teruggekeerd omdat Joyce daar een andere jongen was tegengekomen. Hij had de relatie verbroken." De Surinamer gaf Magali een telefoonnummer van een kennis ter plaatse.





"Die vertelde dat Joyce er door Chivaro en zijn vrienden ingeluisd was. Dat zij drugs in haar valies verstopt hadden en dat zij op de luchthaven opgepakt was. Nu zit ze in een cel in een land waar ze niemand kent."





Via Buitenlandse Zaken hoopt de vrouw in contact te komen met haar dochter. "Maar wij kunnen er alleen voor zorgen dat ze een advocaat krijgt en er contact komt tussen het meisje en haar familie", zegt woordvoerder Matthieu Branders. "Tussenkomen in het onderzoek of een overbrenging naar België organiseren kunnen we niet doen."





