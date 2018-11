Gents webplatform brengt lokale landbouwproducten naar restaurants en winkels Redactie

19 november 2018

In Gent is het webplatform ‘Vanier’ voorgesteld. Dankzij de online tool voor de korte keten kunnen restauranthouders, winkeliers en grootkeukens lokale producten voortaan rechtstreeks bij de boer aankopen. “Het platform brengt producenten en afnemers bij elkaar, zonder groothandelaars of andere tussenstappen en krijgt financiële ondersteuning van Stad Gent bij de opstart”, zegt de Gents schepen van Milieu Tine Heyse.

De meeste korte keten-initiatieven in Gent zijn gericht op de individuele consument, zegt het stadsbestuur. “Met dit online bestelplatform richt Vanier zich op professionele afnemers en wordt de omzet van korte keten-producten in Gent verder uitgebreid. Vanier brengt horeca, grootkeukens, winkeliers én landbouwers direct met elkaar in contact.” In het gamma zitten onder andere groenten, fruit, zuivel, vlees, brood en specialiteiten zoals honing, mosterd of geestrijke dranken.”