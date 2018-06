Gents MilieuFront zet 'kieswijzer' online 29 juni 2018

Het Gents MilieuFront heeft in een bevraging bij alle partijen - "behalve het Vlaams Belang, want daar communiceren wij niet mee"- gepeild naar hun standpunten over 20 heikele thema's. Op basis van de antwoorden hebben ze een 'kieswijzer' gemaakt. "Zo zie je op basis van bepaalde thema's op welke partijen je wel of net niet wil stemmen", zegt Steven Geirnaert. Over een aantal stellingen waren alle partijen het eens. Iedereen wil properder lucht, zonnepanelen op zoveel mogelijk daken en meer park-and-rides. N-VA, CD&V en Open Vld willen wel parkeerplaatsen voor elke deur behouden, de anderen niet. Alleen het kartel sp.a-Groen wil elke bewonersparkeerkaart betalend maken om autobezit te ontmoedigen. Dat elke wijk een hergebruik-, reparatie- en deelpunt zou krijgen, dat ziet Open Vld niet zitten. En ook qua betonstop zit niet iedereen op dezelfde lijn. "We gaan ervan uit dat de thema's waarover iedereen het eens is, in het volgende bestuursakkoord staan", aldus het GMF. Info: www.gentsmilieufront.be (VDS)