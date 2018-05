Gents Milieufront telt 12% meer fietsers 18 mei 2018

Het Gents Milieufront (GMF) hield gisteren een telling van het aantal fietsers op de belangrijkste kruispunten. Uit die momentopname blijkt dat er 12% meer fietsers op pad waren dan vorig jaar. In twee uur tijd werden in totaal 12.712 fietsers geteld. Dat zijn er 1.357 meer dan in 2017 op een gelijkaardige dag. In vier jaar tijd stelden ze een groei van 40% vast. Het GMF stelt ook zijn eisen naar het stadsbestuur. "De stad moet volop inzetten op bijkomende en gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en nog meer conflictvrije kruispunten. Daarnaast moet ook maar eens eindelijk werk gemaakt worden van een functioneel en bewegwijzerd fietsroutenetwerk. Het is teleurstellend dat een simpele bewegwijzering van een stedelijk fietsroutenetwerk de normaalste zaak is in landen als Duitsland, Zwitserland en Nederland, maar in Gent niet van de grond komt", klinkt het bij het GMF. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) belooft dat er dit najaar belangrijke stappen gezet zullen worden voor dat fietsroutenetwerk. (EDG)