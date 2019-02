Gents MilieuFront boos om openstaande winkeldeuren Het wintert in Gent, maar helft winkels zet deur wagenwijd open Sabine Van Damme

01 februari 2019

10u52 0 Gent Het Gent MilieuFront windt zich op over het feit dat winkels op drukke momenten hun deuren gewoon laten open staan, ook als het sneeuwt en vriest. Vooral in de Gentse winkelstraten is dat zo. De deur wordt dan vervangen door een blazend ‘warmtegordijn’. “Overbodige energieverspilling”, klinkt het.

Komende zondag is het opnieuw shoppingzondag in Gent. Dat betekent dat het druk kan worden in de winkelstraten. En dan blijven vele winkeldeuren gewoon permanent open staan. “Vrijwilligers van Gents MilieuFront (GMF) trokken er tijdens het tweede shoppingweekend van januari op uit om het aantal open deuren in de Gentse winkelstraten te tellen”, klinkt het bij het GMF. “Resultaat: maar liefst de helft van de Gentse winkels hield de deur open. Ze gooien geld en energie letterlijk met bakken naar buiten, en lappen tegelijk een basisprincipe van duurzaamheid aan hun laars.”

Vier vrijwilligers zijn dus op zaterdag 12 januari, midden de solden, openstaande winkeldeuren gaan tellen in Gent. Het was 4,9 graden koud en er viel lichte regen. De vrijwilligers wandelden langs de gekende assen Veldstraat en Langemunt, maar namen ook een kijkje in ‘kleinere’ winkelstraten zoals de Mageleinstraat, Brabantdam en Koestraat.

Groot versus klein

“We telden in totaal 327 winkels, waarvan ongeveer 50% de deuren open hadden staan”, vertelt vrijwilliger Amélie. “We keken alleen naar de ‘echte’ winkels. Zaken zoals apotheken en horeca telden we niet mee. Het viel ons op hoe grotere winkels en ketens zoals Torfs, Zara en H&M de deuren open houden, terwijl kleinere winkels meestal bewuster met hun warmte omgaan.” Het valt dus op dat de grote winkels het slechter doen dan de kleintjes, maar ook dat de ‘grote straten’ slecht scoren. Volgens GMF hield 80% van de meer dan 100 winkels in de Veldstraat en de Langemunt de deuren open, terwijl in de Hoogpoort zowat alle winkeldeuren dicht bleven. “Vele winkels hebben een schuifdeur, maar zetten de automatische open- en sluitfunctie af tijdens drukke shopdagen in het weekend, en laten ze dan non-stop openstaan”, concludeert het GMF. “H&M bijvoorbeeld laat op weekdagen wel de deuren schuiven. Andere winkels zoals Primark en Holland & Barrett houden de deuren de hele week open. Nochtans bespaar je met een gesloten winkeldeur tot 40% op de energiefactuur. En het is niet dat klanten zich laten afschrikken door een winkeldeur.”

Airco

Het werkt trouwens ook omgekeerd, stipuleert het GMF. “Winkels die in de zomer de deuren gesloten houden, hoeven geen airco aan te zetten. In steden zoals Roeselare organiseert het bestuur campagne om winkels ertoe aan te zetten hun deuren dicht te zetten. Misschien een leuk idee voor het Gents bestuur?”