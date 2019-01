Gents fietsertje introduceert ‘L’ op tweewieler Yannick De Spiegeleir

13 januari 2019

16u59 0

Wie met de auto leert rijden, is verplicht om het aan de achterruit te hangen: een levensgrote ‘L’ die aangeeft dat je slechts beschikt over een voorlopig bewijs. De attente makers van de Gentse blog ‘Fietsbult’ merkten in de Gentse straten onlangs ook een fietsertje op met de gekende L. ‘Kijk uit, ik leer fietsen’, staat te lezen op het fluohesje van de knaap. Nuttig of niet? Grappig is het in elk geval.