Gents dj-collectief Harde Smart brengt eerbetoon aan Paul Severs met mix: “Dit is breakdancemuziek” Sam Ooghe

10 april 2019

15u41 0 Gent Het Gents dj-collectief Harde Smart, dat vergeten smartlappen van de vorige eeuw opvist en opfrist, heeft met een hippe minimix eer betuigd aan Paul Severs. “De nummers die we selecteerden: het is bijna breakdancemuziek.”

Harde Smart grabbelt al enkele jaren in de diepe ton van Vlaamse luisterliedjes, omdat het genre volgens de Gentenaars vol zit met onontdekte of vergeten parels. Ze vergeleken ‘Voorbij’ van Will Tura zo eens met de rap van Wu Tang Clan.

Dat de heren fan zijn van het werk van Paul Severs, hoeft alvast niet te verbazen. Naar aanleiding van zijn overlijden, mixten ze vier nummers aan elkaar: 'Storm & Regen', ‘Hallo mevrouw’, ‘Kleine vlinder’ en ‘Puzzels’. Niet meteen de hits die u bekend in de oren klinken. “We hebben dieper gegraven”, legt Richard De Muijnck van het collectief uit. “Het is jammer dat er vooral gekeken wordt naar zijn bekende hits. De nummers die we selecteerden, hebben een soort drums... Was zoiets in de Verenigde Staten gemaakt, het zou gewoon breakdancemuziek geweest zijn. Maar het is blijven hangen in België. Een nummer als ‘Hallo mevrouw’, bijvoorbeeld: je zou niet verwachten dat het hier tussen de Vlaamse velden zo funky was”, lacht De Muijnck.

“We wisten al jaren dat Paul Severs enkele zeer goede nummers had - om over zijn funny woordspelletjes nog niet te spreken. De edits waren dus al langer klaar”, zegt De Muynck. Het resultaat kan u hieronder beluisteren. Wie niet genoeg kan krijgen van Harde Smart: na het overlijden van Eddy Wally maakten ze ook een minimix, en onlangs nog losten ze een nieuw album.

Paul Severs Tribute by HARDE SMART 1. Storm & regen 2. Hallo Mevrouw 3. Kleine Vlinder 4. Puzzels