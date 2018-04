Gentenaars winnen een Bafta 14 april 2018

Het Gentse bedrijf Larian Studios heeft in Londen een Bafta gewonnen in de categorie 'beste multiplayer game' voor het comuterspel Divinity: Original Sin II. De Bafta's zijn de Engelse tegenhanger van de Oscars met dat verschil dat het niet alleen over bioscoopfilms gaat. Larian Studios werd in 1996 opgericht door Gentenaar Swen Vincke. Het hoofdkantoor ligt aan de Opgeëistenlaan in Gent, maar er zijn ook kantoren in Rusland, Canada en Ierland. Het eerste spel dat Larian Studios op de markt bracht dateert al van 2002 onder de noemer 'Divine Divinity'. Het was meteen een succes. Het spel waarmee Larian nu won is een vervolg daarop. (EDG)