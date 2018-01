Gentenaars wieden voor eigen deur BEWONERS VAN VIER STRATEN VERWIJDEREN ZELF ONKRUID SABINE VAN DAMME

23 januari 2018

02u55 0 Gent Gent worstelt sinds het verbod op pesticiden met onkruid. Steeds meer komen daar ook klachten over. Nu mogen de Gentenaars te hulp komen door zélf de 'boomspiegels' in hun straat te onderhouden. Er komt een proefproject in vier straten in Ledeberg.

Onder meer voormalig raadslid Isabelle De Clercq van N-VA hamerde er al ruim een jaar op: het onkruid in Gent, en dan vooral in de deelgemeenten, woekert steeds meer. Voor De Clercq waren vooral de verwilderde begraafplaatsen een doorn in het oog, maar dat werd 'een beleidskeuze' genoemd.





"We onderhouden en maaien de wandelpaden, en de perken laten we verwilderen", motiveerde bevoegd schepen Sofie Bracke (Open Vld).





De Gentenaars zelf blijken vooral klachten te hebben over verwilderde boomspiegels. De paar vierkante meter rond straatbomen oogt inderdaad dikwijls vuil, bij nieuw aangeplante boompjes staat het onkruid soms hoger dan de boom zelf.





"Daarom gaan we nu een experiment opstarten in vier pas heraangelegde straten in Ledeberg", zegt Rudy Coddens (sp.a), schepen voor openbaar groen. Hij beloofde indertijd een oplossing en die zou er dus nu moeten zijn.





"Het gaat om de Hilarius Bertolfstraat, de Huurhouderijstraat, de Rederijkersstraat en de Van Den Heckestraat. Bewoners die daar zin in hebben, zullen zelf kunnen instaan voor het onderhoud van de boomspiegels in hun straat, onder toezicht van de groendienst. Als er problemen zouden zijn, zal de stad tussenkomen. Maar dat verwachten we niet. We denken dat mensen die betrokken zijn bij hun buurt dit graag zullen doen. Voor alle duidelijkheid: ze zullen daar niet voor betaald worden."





Positief

Coddens benadrukt dat het geen verplichting is, en ook geen wanhoopspoging van de stad. "Het zijn de bewoners zélf die de plantvakken in hun straat wilden invullen. Nu krijgen ze ook de kans om in te staan voor het onderhoud ervan. Het gaat om één van de maatregelen die we treffen. We krijgen er alvast positieve reacties op. Als dit proefproject goed loopt, kunnen we het uitbreiden naar andere straten op het Gentse grondgebied."





Naast deze maatregel neemt de stad Gent ook drie extra mensen in dienst bij de groendienst. Zij starten op 1 april, en zullen zich specifiek bezighouden met die boomspiegels overal in de stad.