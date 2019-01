Gentenaars staan terecht voor toetakelen van hun vrouw en schoonmoeder: “Maar ze is gewoon van de trap gevallen” Sam Ooghe

14 januari 2019

13u40 0 Gent Twee Gentenaars staan terecht voor een mogelijk geval van zwaar intrafamiliaal geweld. Een vrouw, respectievelijk de echtgenote en schoonmoeder van de beklaagden, werd met serieuze verwondingen binnengebracht in het ziekenhuis en was tien dagen arbeidsongeschikt.

Het duo moest zich vandaag verantwoorden voor de Gentse correctionele rechtbank voor slagen en verwondingen binnen familiale context. Er zou ruzie ontstaan zijn tussen het slachtoffer en haar dochter. Daarop kwam volgens getuigen de partner (28) van de dochter tussen, die slagen zou uitgedeeld hebben aan de oudere vrouw. Ook de echtgenoot (48) van het slachtoffer zou klappen uitgedeeld hebben. De vrouw had verwondingen op de armen en de benen, en klaagde in het ziekenhuis over pijn "over het hele lichaam”. Het parket vordert acht maanden gevangenisstraf voor beide mannen.

Het duo gaat echter voor de volledige vrijspraak. Ze beweren beiden geen slagen te hebben uitgedeeld. Het slachtoffer zou psychische problemen hebben en zichzelf bezeerd hebben. “Ze viel van de trap”, klonk het bij een van de beklaagden. “Door haar zware medicatie weet ze niet wat ze doet. Ik heb haar geen slag gegeven.” De rechtbank oordeelt over de zaak op 28 januari.