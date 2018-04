Gentenaars naast neuzekes ook dol op 'chique éclairs' 10 april 2018

02u50 0

Sinds kort is het druk aan de hoek van de Brabantdam en de Kouterdreef. Dat komt door Chez Claire, een patisserie die enkel éclairs verkoopt, maar dan gepimpt.





De kleurrijke broodjes zijn er in een waaier aan smaken, en liggen duidelijk goed in de markt. De eerste dagen was de zaak lang voor sluitingstijd uitverkocht. Achter Chez Claire zitten de mannen van de Wasbar, Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde, die het idee in Parijs pikten. Eerder openden ze al een Chez Claire in Antwerpen en ook daar loopt het storm. Ook eens proeven? Een éclair bij Chez Claire kost 4,5 euro. (VDS)