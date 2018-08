Gentenaars mediteren mee voor wereldvrede 20 augustus 2018

Wereldwijd mediteerden gisteren ruim een miljoen mensen samen voor wereldvrede. Ook in Gent verzamelden zo'n 65 aanhangers van de O&O Academy uit India om samen te mediteren. Deze organisatie organiseert cursussen en sessies rond harmonie en geluk, is actief in 101 landen en telt meer dan 8.000 Peace Points, waaronder ééntje in Gent. "Meditatie voor wereldvrede is het hoogtepunt van een 10-daags festival waarin werd gemediteerd en nagedacht over vrede en is een aanklacht tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen, kinderen, de natuur, uitsluiting op basis van ras of economische exploitatie", legt initiatiefneemster Veerle uit.





Zondag werd na een yogasessie ook via livestream verbinding gemaakt met de Ekamtempel in India. Dat gebeurde om klokslag 12.30 uur wereldwijd. "Op die manier sturen we een golf van vrede de wereld rond. Meer dan 1 miljoen mensen zullen dan verbonden zijn", aldus Veerle. In Gent werd het initiatief ook gekoppeld aan het goede doel. Deelnemers werd gevraagd om schoolmateriaal mee te brengen voor de vzw Een hart voor vluchtelingen Gent. "Op die manier helpen we 60 kinderen aan gepast schoolmateriaal om het nieuwe schooljaar in te zetten", besluit Veerle. (DVL)