Gentenaars maken liedjes op maat en op bestelling Sabine Van Damme

13 maart 2019

09u32 0 Gent Een eigen liedje? Of iemand een song cadeau doen? Dat kan. Het Gents artiestenduo Damien Braeckman (43) en Catherine Tytgadt (38) heeft zich gespecialiseerd in het maken van liedjes op maat. Particulieren of bedrijven, trouwfeesten of evenementen, u vraagt, zij draaien. Met hun initiatief willen ze de muziekwereld interactiever maken.

Damien en Catherine werken professioneel samen, en in het echte leven zijn ze met elkaar getrouwd. Ze kennen elkaar dus door en door. Nu lanceren ze een nieuw concept: de volledige creatie en uitwerking van liedjes op maat, zowel de tekst al de muziek. “Eigenlijk is alles mogelijk”, zegt Damiën. “Er zijn mensen die zelf een tekst hebben, of een begin van een tekst, en die op muziek willen laten zetten. Er zijn mensen met een melodie in hun hoofd. En er zijn er die alles gewoon aan ons over laten.”

Als duo noemen ze zich ‘Kate Dams’, en ze zijn al lang actief in de muziekwereld. ‘Kate Dams’ gaf al twee cd’s uit, en dit jaar maakten ze een derde, voor hun zingende dochtertjes. En nu is er dus de muziek op maat. “Bestellen doe je online”, zegt Damiën. “Op de website vul je al een eerste vragenlijst is, maar daar blijft het niet bij. Voor elke bestelling spreken we met de opdrachtgever af, of voeren we minstens een lang telefoongesprek. Zo willen we zeker zijn dat we de intentie van het bestelde lied goed vatten.”

Alles wat we afleveren is nieuw, zowel qua tekst als qua muziek. Damiën Braeckman

Het begon met een zangeres die aan Damiën en Catherine vroeg een liedje te componeren voor het lentefeest van haar dochter. “Zo is de bal aan het rollen gegaan. Onze eerste doelgroep was trouwers, waar we zelf de bruiloft opluisterden. Daar stelden we dan voor een gepersonaliseerd nummer te maken en live te brengen. Ondertussen doen we dat gewoon voor iedereen, in elke stijl. Alles wat we afleveren is nieuw, zowel qua tekst als qua muziek. We leveren geen covers af, we zetten geen nieuwe teksten op bestaande muziek. Iedereen die iets bestelt, krijgt iets creatief en exclusief.”

De instapprijs voor een eigen song is 350 euro, al kan die prijs variëren naar gelang het aantal gebruikte instrumenten of de complexiteit van het nummer. Op de website bepaal je eerst de stijl van je eigen nummer. Dat gaat van pop over rock tot R&B en blues. Qua taal kan je Nederlands, Frans of Engels kiezen, en zelfs het tempo van het nummer kan je bestellen. Uiteraard is ook info nodig over de gelegenheid waar het liedje bij past, welke boodschap of sfeer moet overgebracht worden, en wie of wat je wil bereiken. Kate Dams gaat met die info aan de slag, en levert een gecomponeerd en afgewerkt liedje af via streaming. De rechten en de intellectuele eigendom van het nummer blijven bij Kate Dams, als klant koop je een ‘dienst’.

Alle info en bestellen: www.wemakeyoursong.com