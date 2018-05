Gentenaars dragen met 339 euro meest bij voor OCMW 29 mei 2018

02u56 0 Gent Van alle grootsteden dragen de Gentenaars het meest bij om de kas van het OCMW te spekken. 339 euro per Gentenaar stroomt - via de belastingen - naar het OCMW. Met in totaal 67,7 miljoen euro werden 13.000 gezinnen geholpen, en dat zal alleen stijgen.

"Negenduizend kinderen zijn vorig jaar in Gent in armoede geboren", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a). "Dat is een dalend cijfer, maar het is nog veel te hoog. We sporen actief kinderen in armoede op, we nemen 26 scholen extra op in het project. Ook de mensen op die recht hebben op bijstand, maar die we om een of andere reden niet krijgen, sporen we op. Dus het bedrag dat we uitgeven zal nog stijgen."





Ook de vluchtelingeninstroom is te zien in de cijfers. De steuntrekkers die een opleiding Nederlands volgen is ferm gestegen. "Maar van alle mensen die aankloppen bij het OCMW, volgt het overgrote deel binnen de drie maanden een traject dat moet leiden tot tewerkstelling", zegt Coddens. Verder blijft het OCMW inzetten op betaalbare woningen, onder meer via het sociaal verhuurkantoor. Dat verhuurt woningen van particulieren aan kansengroepen. Ook wordt ingezet op senioren met dienstencentra, assistentiewoningen en woonzorgcentra. "Het geld voor de bouw van Zuiderlicht in Mariakerke hebben we bijeen gesprokkeld met de verkoop van grond buiten Gent." (VDS)