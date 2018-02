Gentenaars boetseren kleibeeldje voor vrede 14 februari 2018

In het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat kunnen Gentenaars vanaf vandaag tot en met 1 maart terecht om een kleibeeldje te maken voor de vrede. De kunstwerkjes zijn bestemd voor de grootse landart-installatie 'Coming World x Remember Me' in Ieper ter nagedachtenis van de 600.000 slachtoffers die in ons land het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om de doelstelling van 600.000 beeldjes te halen, worden er ateliers op verplaatsing georganiseerd. Schepen voor Internationale Solidariteit Tine Heyse (Groen) gaf gisteren zelf het goede voorbeeld door het eerste kleibeeldje te maken. "Met dit project engageren we ons om 1.300 beeldjes te maken, om toe te voegen aan de indrukwekkende kunstinstallatie CWXRM. Door de naam van de Gentse makers van de beeldjes te verbinden aan de naam van een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog, verenigen verschillende nationaliteiten en generaties zich in de herdenking. Daarmee wijzen we niet alleen op de zinloosheid van oorlog, maar vooral op het belang van vrede", zegt de schepen.





(YDS)