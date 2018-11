Gentenaar valt OCMW-medewerkers die hem helpen met verhuis aan met ijzeren staaf: celstraf dreigt Sam Ooghe

12 november 2018

15u49 0 Gent Een Gentse man riskeert een korte celstraf omdat hij vorig jaar twee OCMW-medewerkers aanviel die hem hielpen met een verhuis. Hij ging hen te lijf met een ijzeren staaf.

De man verhuisde op de bewuste dag in december vorig jaar naar een geschikte sociale woning. Bij een discussie over wat wel en niet verhuisd kon worden, kookte het potje van de Gentenaar over. Hij liep naar binnen en kwam buiten met een ijzeren staaf, waarmee hij de twee slachtoffers raakte op de nek en de bovenarm. Het parket vraagt een korte celstraf, aangezien de man na eerdere veroordelingen werkstraffen niet correct uitvoerde. Hij bevindt zich in staat van wettelijke herhaling.

De advocate van de man, meester Natalie Aernoudts, kadert de feiten. “Agressie kan ons allemaal overnemen in stresssituaties", pleitte ze maandagvoormiddag voor rechter Anthony Van Mol. Ze haalde onder meer aan dat de man in geldnood zat en moest zorgen voor een kindje van drie maanden oud. “Mijn cliënt is zelfs lang dakloos geweest. Hij groeide op in een groot gezin, maar zijn papa kwam al om toen hij 13 was. Zijn mama begon uit noodzaak speed te verkopen, en hijzelf belandde op straat.”

Meester Aernoudts vraagt een straf met probatie-uitstel, met als belangrijkste voorwaarde het verderzetten van de agressiebegeleiding die hij uit zichzelf al had aangevat.