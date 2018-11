Gentenaar valt ex-zakenpartner plots aan op terras: parket vraagt korte celstraf Sam Ooghe

09 november 2018

13u04 1 Gent Een Gentse man (43) riskeert voor de correctionele rechtbank een korte celstraf omdat hij een ex-zakenpartner brutaal aanviel op het terras van een brasserie. Hij is geen onbekende bij justitie.

De beklaagde moest voor de Gentse rechtbank verschijnen voor opzettelijke slagen en verwondingen. Hij had een tijdlang samengewerkt met een vrouw, maar die besloot later om in zee te gaan met een andere firma. Het bezorgde de man de nodige frustratie, die hij op gewelddadige manier zou uiten. Toen hij de vrouw op het terras van een brasserie zag zitten, begon hij te roepen, viel hij haar aan en trok hij aan haar haren.

Het parket vraagt een korte celstraf, eventueel met uitstel. “Zo kan de beklaagde werken aan een onderliggende problematiek - want die lijkt er wel te zijn”, stelde de procureur tijdens de zitting. De man werd namelijk al meermaals veroordeeld, onder meer voor drugsmisdrijven en een diefstal met braak. Dat hij in dat kader zijn werkstraf niet uitvoerde, spreekt allerminst in zijn voordeel, net als zijn 25 veroordelingen voor de politierechtbank.

Het vonnis valt over twee weken.