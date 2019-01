Gentenaar Toon Porrez te zien in Vier-reeks ‘De Sollicitatie’ Sabine Van Damme

08 januari 2019

18u20 3 Gent Toon Porrez van de A-Pluss is vanaf vanavond te zien in de serie ‘De Sollicitatie’ op Vier. Hij steelt er wekelijks de show als receptionist. Toon is naast dj ook model en speelde wel al in commercials, maar dit is zijn eerste echte tv-werk.

“Ik was uitgenodigd voor een casting, en heb getwijfeld om te gaan”, zegt Toon Porrez. “Uiteraard ben ik blij dat ik het toch heb gedaan. Voor de nieuwe reeks van ‘De Sollicitatie’, waarbij mensen worden gevolgd die écht komen solliciteren, zochten ze nieuwe receptionisten. In de vorige reeks waren dat twee vrouwen. Na een selectie bleven twee vrouwen en ikzelf over. En dan heeft de productie dus voor een vernieuwde aanpak gekozen, waardoor ikzelf nu samen met een dame voor de ontvangst van de kandidaten zal zorgen.”

Toon is bekend als uitbater van de A-Pluss in de Belfortstraat, startte ook de Silent Disco in de Hoogpoort op maar liet die intussen over, hij is dj en model. “Ja, ik heb mijn handen vol”, lacht hij. “En ik heb er 16 heel drukke draaidagen op zitten. Maar het was heel leuk om te doen. Ik ben zelf benieuwd naar het resultaat.”

‘De Sollicitatie’ is vanavond, en daarna wekelijks op dinsdagavond, te zien op Vier om 21.20 uur.