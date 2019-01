Gentenaar staat voor tweede maal terecht voor partnergeweld: “Hij trekt geen lessen” Sam Ooghe

04 januari 2019

10u16 0 Gent Een Gentse man (34) moet een gevangenisstraf vrezen voor belaging en partnergeweld. Afgelopen zomer nog kreeg hij één jaar cel opgelegd voor gelijkaardige feiten.

De beklaagde ontkent alle aantijgingen en vraagt de vrijspraak. Zijn advocaat, Nicholas De Mot, hekelde in zijn pleidooi de manier waarop zijn cliënt behandeld wordt. “Dit onderzoek is niet voldoende à decharche gevoerd", zegt hij. “Neem nu de belaging. Deze man haalt zelf aan bij de politie dat hij kan bewijzen dat hij een alibi heeft voor het moment van de belaging. Maar dat wordt allemaal niet onderzocht. Men gaat ervan uit dat er schuld is, gewoon omdat hij een strafverleden heeft.” De Mot stelt zich ook vragen bij de link tussen de aantijgingen en het medisch dossier, dat zou uitwijzen dat de ex-partner van de beklaagde klappen kreeg.

Volgens het parket zijn de feiten wel bewezen. De procureur vordert anderhalve jaar cel. “Deze man trekt geen lessen”, klonk het. Een probatiestraf behoort wel tot de mogelijkheden. Vonnis over twee weken.