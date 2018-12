Gentenaar riskeert celstraf voor aanhoudende belaging OSG

10 december 2018

14u50 0 Gent Een man uit het Gentse moet een korte celstraf vrezen omdat hij niet ophoudt met een vrouw te belagen.

Het openbaar ministerie vorderde deze ochtend acht maanden cel voor de correctionele rechtbank. Het parket wilde aanvankelijk een gevangenisstraf met uitstel eisen, maar dat plan veranderde toen bleek dat de beklaagde zijn kat gestuurd had.

Het slachtoffer diende klacht in met burgerlijke partijstelling, waardoor de beklaagde een contactverbod moet respecteren. Toch zou de man nog contact blijven zoeken met de vrouw, onder meer via Facebook. Naast de celstraf riskeert de beklaagde ook een boete van enkele honderden euro’s. Het vonnis valt over een maand.