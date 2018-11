Gentenaar probeert ex dood te steken, maar krijgt van rechter ultieme kans om leven te beteren Sam Ooghe

19 november 2018

13u47 0 Gent Hij had de intentie om zijn ex-partner te doden, maar moet niet naar de cel. Een twintiger uit Gent heeft deze ochtend van de rechtbank de ultieme kans gekregen om zijn leven te beteren. Lukt dat niet, dan wacht vier jaar gevangenis.

De man stak vorig jaar zijn vrouw neer in Gent. Het was de climax van een jarenlange twist na de relatiebreuk tussen hem en zijn ex. De ruzies gingen vooral over hun kind, dat nu drie jaar oud is. Op 27 september 2017 daagde de vrouw onaangekondigd op bij haar ex thuis. Het kwam tot een handgemeen, maar de vrouw bleef rondhangen bij het appartementsgebouw van haar ex. Die betwistte de ruzie met een keukenmes, en steken in de bovenarm en de rug. Hij maakte aanstalten nog meer te steken, maar de vrouw kon ontsnappen. Ze liep geen levensbedreigende verwondingen op.

De man stond terecht voor slagen en verwondingen, maar bij het vonnis van deze voormiddag herkwalificeerde de rechtbank dat naar 'poging tot doodslag’. De man had dus de intentie om zijn ex te doden, niet gewoon om haar te verwonden.

Voorwaarden

Toch moet de Gentenaar niet effectief naar de gevangenis, al hangt het zwaard van Damocles hem wel boven het hoofd. Schendt hij in een van de komende vijf jaar de probatievoorwaarden, dan wacht vier jaar cel. De rechter legde de man onder meer een integraal contactverbod op met zijn ex-vriendin, waarmee hij een kind heeft. Hij moet zich ook intensief laten begeleiden wat de opvoeding van zijn kind betreft en voor zijn middelengebruik. Om het hoederecht over het kind te regelen, moet het duo een tussenpersoon inschakelen.

De vrouw zelf riskeerde ook een straf voor belaging, maar werd vrijgesproken. Zowel het parket als de veroordeelde Gentenaar kunnen nog beroep aantekenen.