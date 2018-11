Gentenaar op zoek naar ketting overleden vader: “Die hanger betekent alles voor mij” Jeroen Desmecht

19u23 4 Gent Goyim Gailliaert (25) is dringend op zoek naar een zilveren ketting die hij van zijn overleden vader erfde. De Gentenaar raakte de ketting donderdagavond kwijt tijdens een wandeling door het historisch centrum. “Die ketting betekent alles voor mij”, zegt de jongeman. “Ik douch er zelfs mee.”

Goyim verloor zijn vader toen hij amper acht was. Op zijn zestiende kreeg hij de ketting in zijn bezit. “Mijn moeder had een doos met spullen van mijn papa bovengehaald. Daarin heb ik de ketting gevonden. Sindsdien draag ik hem altijd: zelfs om te douchen doe ik hem niet uit.”

Goyim raakte de ketting donderdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur kwijt, waarschijnlijk ergens in het historisch centrum van Gent. “Rond 17.00 uur heb ik aan de Muide tram 4 genomen naar de Korenmarkt. Toen had ik hem nog aan. Drie uur later heb ik aan het Sluizeken de tram terug naar huis genomen. Pas toen ik voor mijn deur stond, had ik door dat ik mijn ketting kwijt was. Ik heb ondertussen al gebeld naar de dienst verloren voorwerpen van De Lijn, maar voorlopig zonder resultaat.”

Wie de ketting met hangertje vindt, kan contact opnemen met Goyim op het nummer 0468 29 20 26.