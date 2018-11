Gentenaar ontkent betrokkenheid bij fietsdiefstallen: “Dat we kaders overspoten? Zo zien ze er mooier uit” Sam Ooghe Jeroen Desmecht

08 november 2018

13u24 2 Gent Een Tsjech uit Gent riskeert een celstraf van 10 maanden omdat hij gestolen fietsen online verkocht.

Het verhaal kwam aan het licht dankzij enkele alerte Facebookgebruikers. Dure merkfietsen gingen op het internet voor een prijsje de deur uit. “Ik heb ze gekocht op een rommelmarkt”, was de repliek van de verkoper (56), deze voormiddag voor de correctionele rechtbank. “Aangezien ik dringend geld nodig had, heb ik ze daarna onder de prijs doorverkocht.”

Toen de politie in september vorig jaar kwam aankloppen bij de man, was een kompaan de kaders net een nieuw verflaagje aan het geven. “Waarom? Zodat ze er beter zouden uitzien”, was de uitleg van de beklaagde. In en rond de woning van de beschuldigde werden in totaal 16 fietsen gevonden. Het parket vordert tien maanden cel en een geldboete voor heling. Vonnis op 22 november.