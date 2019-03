Gentenaar in beroep voor geweld tegen parkeerwachters Jeffrey Dujardin

12 maart 2019

17u18 0 Gent Een Gentenaar moest zich verantwoorden voor het Gentse hof van beroep voor slagen en verwondingen en bedreiging richting parkeerwachters in augustus 2016. De man kreeg in eerste aanleg 4 maanden cel.

De Gentenaar is geen onbekende voor het gerecht, hij heeft al twee veroordelingen opgelopen waarbij parkeerwachters betrokken waren. Bij dit feit reed hij de parkeerwachters voorbij, waarna hij uit zijn auto stapte en richting hen liep. Hij begon ze af te dreigen en zou daarbij een vrouwelijke parkeerwachter geduwd hebben. Volgens de advocaat van de man klopt dit niet, “Mijn clïent ontkent dat, hij beweert dat ze zich racistisch geuit heeft en hem een aap noemde. Toen mijn cliënt de zaken wou filmen, probeerden ze de gsm uit zijn hand te slaan. Dit was wettige verdediging.” Voor de procureur-generaal waren de feiten duidelijk, ook rekening houdende met zijn voorgeschiedenis, “Het is altijd wat met die man, een onmogelijke etter. Het is nu al de derde keer, waarbij hij de vrouwelijke Turkse parkeerwachter een kutwijf en kontlikker noemde. Het moet gedaan zijn.” Het hof zal over de zaak oordelen en uitspreken op 9 april.