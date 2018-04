Gentenaar gooit schaar in keel van zwangere partner: "Maar het was mijn eigen schuld" 26 april 2018

"Mevrouw, u beseft wellicht zelf niet dat u een slachtoffer bent. Maar u bent al zo veel aangevallen en vernederd, en dat zal in de toekomst blijven gebeuren. Bel alstublief de politie, want ze zullen er voor u zijn." De procureur richtte zich in de Gentse rechtbank tot een vrouw uit Ledeberg, maar die laatste keek zelf niet op. Haar partner had haar in januari zwaar toegetakeld, terwijl ze hoogzwanger was. Hij gooide in een dronken bui met alles dat hij zag, waaronder een schaar. Die sloeg een wonde in haar keel, maar ze redde het. Al drie jaar lang wordt ze geslagen, uitgescholden en verkracht door haar dronken partner. Zelfs deze week kreeg ze nog klappen. Ondanks alles blijft ze bij hem, en kwam ze hem zelfs steunen in de rechtbank. De man riskeert vier jaar cel en een contactverbod met het slachtoffer en kind.





(OSG)