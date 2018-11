Gentenaar Dirk Brossé naar Londen om Wereldoorlog te herdenken Sabine Van Damme / Belga

07 november 2018

17u27 7 Gent Het Symfonieorkest Vlaanderen vertrekt woensdag voor een groot herdenkingsconcert in de St. Paul’s Cathedral. Ze spelen er donderdag een concert met onder meer muzikale werken die voor de gelegenheid gecomponeerd zijn door de Gentse dirigent Dirk Brossé, in samenwerking met Jef Neve en die andere muzikale Gentenaar, Sioen.

De nieuwe werken zijn een geschenk van de Vlaamse regering om de zware inspanningen van het Britse volk tijdens de Eerste Wereldoorlog te eren. “Het is zeer bijzonder dat we met een symfonieorkest overkomen naar Engeland om ‘thank you’ te zeggen”, vertelt componist Dirk Brossé, die het orkest zal dirigeren. Ook minister-president Geert Bourgeois zal donderdag luisteren naar Symfonieorkest Vlaanderen, dat zowel Britse als Vlaamse composities zal brengen. “Dit hoogtepunt van de vredesgedachte zet met de herdenking van de gesneuvelde Britse en Commonwealth soldaten de unieke band tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk in de verf”, zegt de minister-president. “Bovendien is het een teken van de dankbaarheid voor de Britse bevolking die vier jaar lang vluchtelingen uit ons land onderdak en hoop heeft geboden.”

Het is zeer bijzonder dat we met een symfonieorkest overkomen naar Engeland om ‘thank you’ te zeggen. Dirk Brossé

Het vredesconcert bestaat uit delen van ‘Distortion, a Hymn to Liberty’. Samen met pianist Jef Neve en zanger Sioen schreef Dirk Brossé dit werk een tijd geleden in opdracht van de Vlaamse regering. “Veertig jaar lang lag het negentiende eeuwse zakhorloge van mijn overgrootvader in een kast met familiebezittingen”, zegt de gerenommeerde Gentse dirigent, wiens overgrootvader vier jaar lang in de Ieperse loopgraven meevocht. “Toen ik de opdracht kreeg om dit werk te schrijven kreeg het plots een diepe betekenis”, zegt Brossé. “Ik draag het zakhorloge altijd bij me als ik een concert dirigeer.” Het orkest brengt met de symfonische werken een boodschap van samenhorigheid. “Dat is nodig “want we trekken helaas te weinig lessen uit oorlog”, zegt Brossé. “We hebben geen enkel idee hoe het is om ook maar een uur in oorlogsgebied door te brengen.”

Ook ‘The Cool Web’, een werk van de Britse pianist Jools Scott, wordt voor het eerst door een orkest gebracht. Symfonieorkest Vlaanderen zal ook voor het eerst de muziek brengen uit de succesvolle Britse BBC-serie Parade’s End, een compositie waarvoor Brossé een Emmy-nominatie in de wacht sleepte. Het orkest wordt donderdag vergezeld door de Vlaamse sopraanzangeres Hanne Roos.