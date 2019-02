Gentenaar (68) riskeert 3 jaar cel in beroep voor prostitutie Jeffrey Dujardin

22 februari 2019

15u25 0 Gent Een 68-jarige Gentenaar moest zich voor het Gentse hof van beroep verantwoorden voor prostitutie. De man huurde enkele panden die hij dan onderverhuurde aan verschillende meisjes. Hij kreeg een jaar cel in eerste aanleg en riskeert nu een gevangenisstraf van drie jaar.

De zestiger ging panden huren in het Gentse, waaronder de ‘Love Bar’ op de Kortrijksesteenweg en een pand op het Gebroederlijke-Weversplein. Die panden verhuurde hij dan aan verschillende prostituees. “De kamers waren amper groot genoeg voor een bed”, zegt de procureur-generaal in beroep. “Hij heeft al voorgaande feiten gepleegd, heeft al een celstraf en een werkstraf gekregen hiervoor. De man is duidelijk hardleers, ik vraag me echt af wat nodig is om hem wakker te schudden”, aldus de procureur-generaal die drie jaar cel vorderde. Zijn advocaat vroeg toch een werkstraf voor de man. “Ik heb mijn lesje geleerd”, verklaarde de Gentenaar. “Ik probeerde het op een wettelijke manier te doen.” Uitspraak op 29 maart.