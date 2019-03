Gentenaar (68) in beroep veroordeeld voor prostitutie: van één naar twee jaar cel Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

15u15 0 Gent Een 68-jarige Gentenaar heeft in het Gentse hof van beroep een celstraf van twee jaar gekregen en een boete van 36.000 euro voor prostitutie. De man huurde panden, onder meer op het Gebroederlijke-Weversplein en aan de Brugsevaart, die hij onderverhuurde aan meisjes. In eerste aanleg kreeg hij een jaar cel.

“De kamers waren amper groot genoeg voor een bed”, zei de procureur-generaal in beroep. “Hij heeft al voorgaande feiten gepleegd. De man is hardleers, ik vraag me af wat nodig is om hem wakker te schudden”, aldus de procureur-generaal die drie jaar vorderde.

De advocaat van de beklaagde vroeg een werkstraf. “Ik heb mijn lesje geleerd”, verklaarde de Gentenaar. “Ik probeerde het op een wettelijke manier te doen.” Het hof oordeelde dat de man toch een zwaardere straf krijgt, en verklaarde daarnaast ook 33.280 euro verbeurd.