Gentenaar (55) staat terecht voor aanranding van petekind: “Ze had jeuk, ik wou gewoon even krabben” JDG

25 februari 2019

18u20 0 Gent Een 55-jarige man uit Gent riskeert 18 maanden cel voor de aanranding van zijn petekind. Volgens het Openbaar Ministerie zou de man onder andere zijn intieme delen tegen het slachtoffer hebben gedrukt. De man in kwestie ontkent de feiten, en stelt dat hij enkel over de rug van het slachtoffer wreef omdat ze jeuk had.

De feiten vonden in de nacht van 16 op 17 augustus plaats in de caravan van de man in het Gentse. Het meisje wou bij haar peter overnachten. Er was maar één bed aanwezig in de caravan, waarna de twee beslisten om samen te slapen. Vervolgens zou de beklaagde zijn (meerderjarige) petekind hebben betast. Hij zou ook zijn intieme delen tegen het lichaam van het meisje hebben gedrukt.

De vijftiger staat nu terecht voor aanranding van de eerbaarheid met geweld. De verdediging erkent dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, meer bepaald het delen van het bed, maar ontkent dat de vijftiger het slachtoffer heeft aangerand. “Ze zei dat ze jeuk had aan haar rug. Ik wou gewoon over haar rug krabben.”