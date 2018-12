Gentenaar (52) die stervende vriend op straat dumpt, krijgt vijf jaar cel Jeffrey Dujardin

18 december 2018

12u39 1 Gent Een 52-jarige Gentenaar krijgt in beroep een gevangenisstraf van vijf jaar nadat hij een stervende vriend op straat achterliet. H.M. raakte in paniek na een fout afgelopen drugsfeestje in een woning vlak bij Ham. De man raakte bewusteloos, waarna M. besloot hem op straat te dumpen en de hulpdiensten te bellen.

H. M. (52) is geen onbekende voor het gerecht, hij kreeg zijn eerste druggerelateerde veroordeling in 1993. In oktober vorig jaar hield hij samen met zijn vriend en een vriendin thuis een drugsfeestje, waarbij cocaïne en heroïne gebruikt werden. Op 5 oktober belde vijftiger H.M. om 5 uur in de ochtend de hulpdiensten. Hij had een man op straat gevonden in een steegje in het Gentse Ham. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

M. beweerde dat hij aan het fietsen was en de man zag liggen. Later kwam een andere verhaal bovendrijven. M. was samen met het slachtoffer en een vriendin in een woning in Ham drugs aan het gebruiken, toen ineens hun vriend niet meer bewoog. In paniek besloot M. om de man buiten op straat te leggen en de hulpdiensten te bellen. De man stierf door een combinatie van cocaïne en heroïne. “De zaak is van bijzondere ernst”, zei het hof in zijn arrest. “De beklaagde zag dat de lippen van het slachtoffer al blauw waren, toch besloot hij hem op straat achter te laten. Het is een hardleerse drugsgebruiker die alle kansen gekregen en verspild heeft.”

Vergiffenis

De vijftiger kreeg in eerste aanleg 5 jaar cel, de procureur-generaal vroeg een bevestiging van deze straf. “De goorheid van dit dossier is treffend”, aldus de procureur-generaal. “Mijn cliënt beseft dat wat hij gedaan heeft niet door de beugel kan”, zei zijn advocaat. De vijftiger hoopte op vergiffenis. “Ik heb ongelofelijk veel fouten gemaakt, ik weet dat ik de tijd niet kan terugdraaien. Maar ik hoop om toch zijn nabestaanden financieel te kunnen vergoeden.”