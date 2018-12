Gentenaar (48) steelt voor meer dan 20.000 euro van behulpzame buurvrouw Jeroen Desmecht

21 december 2018

15u03 0 Gent Een 48-jarige Gentenaar moest zich vrijdag verantwoorden voor verschillende diefstallen bij zijn buurvrouw. De man haalde grote sommen geld af met de bankkaart van de vrouw, goed voor een totaalbedrag van 18.370 euro. Daarbovenop ging hij aan de haal met een halsketting, een tablet en verschillende kledingstukken van de buurvrouw.

De man kwam regelmatig over de vloer bij zijn buurvrouw. De waarheid kwam aan het licht nadat de vrouw haar buur begon te verdenken, en besloot om camera’s in haar woning te installeren. Uit de beelden bleek dat de man een halsketting ter waarde van 1.600 euro, een tablet ter waarde van 500 euro en verschillende kleren had gestolen. Hij haalde ook een totaalbedrag van maar liefst 18.370 euro af met de bankkaart van de vrouw. Met het gestolen geld ging de man onder andere op hotel. Hij kocht er ook een brommer en 1.600 euro aan visgerei mee.

De verdachte is niet aan zijn proefstuk toe: zo liep hij al verschillende veroordelingen op, onder andere in 2008 en 2017. De verdediging ontkent de feiten niet, maar stelt dat de alcoholverslaving van de man aan de oorzaak van zijn daden ligt. Zijn advocaat vraagt dan ook om geen gevangenisstraf uit te spreken. Zowel de rechter als het Openbaar Ministerie reageert kritisch op het verzoek van de verdediging. “Ik verwacht een beetje meer inzicht van u”, zegt de rechter tegen de beklaagde. “Ik heb begrip voor uw problemen, maar hou ze voor uzelf en niet voor uw slachtoffers. Er worden hier veel kansen gevraagd en veel kansen gegeven. Maar genoeg is genoeg: deze vrouw verwelkomt u in haar huis, en dit is hoe u haar bedankt?”

De man zal zijn buurvrouw nu 18.370 euro en de waarde van de gestolen goederen moeten terugbetalen. Daarbovenop riskeert hij een celstraf van 2 jaar 400 euro boete.