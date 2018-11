Gentenaar (31) schopt zwangere partner in buik:

37 maanden cel Sam Ooghe

19 november 2018

14u23 0 Gent Een dertiger uit Gent is maandag veroordeeld tot 37 maanden cel omdat hij zijn partner fysiek aanviel toen ze zwanger was. Aangezien de straf net zwaarder is dan drie jaar, is de kans reëel dat de man effectief in de cel belandt.

De vrouw verklaarde aan de politie dat de beklaagde (31) haar onder meer in de buik schopte. Later legden de twee het bij, maar het onderzoek was intussen al volop aan de gang. Vandaag viel het vonnis: 37 maanden cel.

Die straf is bijzonder slecht nieuws voor de beklaagde. Wie tot méér dan drie jaar veroordeeld wordt, heeft in België een grotere kans om effectief en voor langere tijd achter de tralies te belanden. De strafuitvoeringsrechtbank kan nog elektronisch toezicht opleggen, maar rechter Anthony Van Mol haalde in het vonnis uitdrukkelijk aan dat er een groot gevaar op herhaling is. Volgt de strafuitvoeringsrechtbank die redenering, dan is de kans bijzonder groot dat de Gentenaar effectief achter tralies belandt.