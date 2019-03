Gentenaar (26) riskeert werkstraf en 400 euro boete voor partnergeweld JDG

01 maart 2019

15u06 1 Gent Een 26-jarige man uit Gent riskeert een werkstraf en 400 euro boete voor slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw en haar moeder. Hij bekent de feiten, en toont volgens het Openbaar Ministerie wél degelijk berouw. “Dit is geen zwart-witverhaal, dat beseffen wij ook wél”, aldus het parket.

Het koppel raakte regelmatig verwikkeld in hevige ruzies. De verdediging ontkent de beschuldigingen niet, maar stelt dat ook de ex-vrouw van de beklaagde haar aandeel had in de feiten. “Ze gooide regelmatig met voorwerpen naar mij, en lokte vaak ruzie uit”, zei de Gentenaar.

“We beseffen dat dit geen zwart-witverhaal is”, stelt het Openbaar Ministerie. “We hebben de man ook een bemiddeling in strafzaken aangeboden, maar die is jammer genoeg stopgezet.”

De verdediging vroeg een opschorting van de straf, maar dat vond het Openbaar Ministerie een brug te ver. De man riskeert nu een werkstraf en een boete van 400 euro.