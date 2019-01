Gentbrugge krijgt nieuw alles-in-ééngebouw School, dienstencentrum, bib, politie (en meer) gaan samenwonen Sabine Van Damme

25 januari 2019

14u47 0 Gent De kogel is door de kerk. Basisschool ’t Groen Drieske verhuist naar het dienstencentrum van Gentbrugge. Dat dienstencentrum wordt wel eerst helemaal gerenoveerd en vernieuwd. Ook de politie, een bib en De Kunstbrug zullen er hun intrek nemen.

Het Gentse ontwerpteam TRANS Architectuur CVBA mag zich aan het tekenen zetten. Het haalde de opdracht binnen om het dienstencentrum te renoveren en te verbouwen, zodat het een echte co-werkplek wordt. Letterlijk dan. Want behalve het dienstencentrum zelf komen in het gebouw ook de Academie voor Muziek, Woord en Dans De Kunstbrug (die nu in het kasteeltje van het groot park van Gentbrugge zit), de lagere afdeling van Freinetschool ‘t Groen Drieske, het politiecommissariaat Gentbrugge, de Dienst Burgerzaken, de bibliotheek (filiaal Gentbrugge), een leescafé en co-werkplekken op maat van de buurt.

Delen en nog eens delen

“De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk ruimtes gaat delen”, zegt schepen Annelies Storms (sp.a), bevoegd voor facility management. “Klaslokalen kunnen door verschillende partners op verschillende tijdstippen worden gebruikt. Maar ook parking, sanitair en onthaal kan gemeenschappelijk.”

Om dat principe door te trekken, wordt een masterplan opgemaakt voor de hele site. Want ook de Vierde Zaal, jeugdhuis Ekseekwo, Playbeach en sporthal Driebeek zitten vlakbij. “’t Groen Drieske zal bijvoorbeeld geen sportzaal hebben. Waarom zouden ze, als er op 100 meter afstand een echte sporthal is?”

Onder E17

Over de verhuis van de school was er best wat onrust bij de ouders. “Ze stelden zich vragen bij de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast, als de school quasi onder het E17-viaduct zou komen te liggen”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen). “We hebben die zorgen ernstig genomen, en metingen laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat zowel qua luchtkwaliteit als qua geluid de locatie voldoet aan alle voorgeschreven normen. Door de verhuis kan ’t Groen Drieske ook uitbreiden, wat heel erg nodig is in Gentbrugge. De school heeft nu 120 plaatsen, op de nieuwe locatie komen er 240 plaatsen bij. Er zullen dus 360 kinderen terecht kunnen.”

Een timing is er nog niet, het voorontwerp moet dit najaar klaar zijn, waarna er nog inspraak voor de buurt volgt. Want het vernieuwde Dienstencentrum Gentbrugge zal hét knooppunt van de wijk worden, waar alle diensten samen zitten. De kosten voor het ombouwen van het huidige dienstencentrum worden geraamd op 14 miljoen euro.