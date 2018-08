Gentbrugge-brug tot eind deze maand onderbroken 17 augustus 2018

Wie met de auto of al fietsend van Sint-Amandsberg naar Gentbrugge wil of omgekeerd houdt tot het einde van de maand beter rekening met een flinke omweg. Tot en met vrijdag 31 augustus is Gentbrugge-brug namelijk onderbroken voor alle verkeer. Enkel te voet of met de fiets aan de hand kan men er nog door.





Het asfalt van de Edmond Blockstraat wordt volledig vernieuwd. Sinds afgelopen dinsdag is de brug onderbroken. Aanvankelijk waren er heel wat automobilisten en fietsers die het er toch op waagden. Daarom hield de lokale politie van Gent meteen een controleactie en gooide iedereen die over de brug reed op de bon. Alle auto- en fietsverkeer moet omrijden.





Bussen

Momenteel wordt het oude asfalt er afgeschraapt. Daarna worden de straatkolken en roosters vervangen. De huidige parkeerstroken worden vernieuwd en daarna krijgt de straat een nieuwe laag asfalt en markeringen. Ook de bussen van De Lijn rijden om.





(EDG)