Gent zoekt nieuwe invulling voor kerk in Wondelgemstraat Erik De Troyer

29 maart 2019

18u53 0 Gent Gent is nu officieel eigenaar van de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat. De stad gaat nu op zoek naar een geschikte invulling voor het gebouw.

In 2016 werd voor het eerst geopperd om de misvieringen te stoppen en dat gebeurde uiteindelijk ook in 2018. Sindsdien startte de stad een project voor de herbestemming van de kerk. In totaal is er 3.000 vierkante meter vloeroppervlakte. Die kan opgedeeld worden in kleinere ruimtes. Ook de crypte biedt veel mogelijkheden en dus zal de stad die met enkele verbouwingswerken beter bereikbaar maken.

De stad start nu de zoektocht naar een beheerder. Die zal vanaf begin 2020 dan weer op zoek gaan naar nieuwe invullingen. Het voedselteam, de Academie voor Muziek, Woord en Dans en de weggeefwinkel die vandaag een stek hebben in de kerk, blijven alvast. De stad mikt op een buurtgerichte werking die tegemoet komt aan de wensen en noden van de Rabot-wijk.

“Dat de kerk open zou blijven voor de buurt, was één van pastoor Koen Bliecks laatste wensen.”, zegt schepen van facility management Annelies Storms (sp.a).