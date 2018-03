Gent wil fietskoeriers inzetten tegen 'camionettisering' 06 maart 2018

02u52 0 Gent De stad heeft zowaar een nieuw woord uitgevonden om de overlast van leveranciers in het centrum te benoemen. "Onze stad is aan het 'camionettiseren', door de vele e-commerceleveringen", klinkt het. Om dat tegen te gaan, wordt geen verbod ingevoerd, maar een fietskoerierdienst gezocht om de laatste kilometers over te nemen.

Om de 'camionettisering' in de binnenstad te counteren, lanceert de Stad Gent een projectoproep: 'Fietskoerierdiensten voor e-commerceleveringen'. Er wordt steeds meer online gekocht en die pakketjes worden aan huis geleverd. Daardoor rijdt het centrum vol bestelwagentjes die slechts één adres moeten aandoen en dan weer verdwijnen. De stad wil dat fenomeen nu aanpakken met een distributiecentrum.





Bevoorradingsprofiel





"Bedoeling is dat ook de diverse e-commercepakketten zoveel mogelijk worden geconsolideerd aan de stadsrand, daar optimaal worden gebundeld en nadien met cargofietsen efficiënt en ecologisch worden geleverd in de binnenstad", klinkt het bij Christophe Peeters, schepen van Middenstand en Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit. "De ene bestelwagen na de andere rijdt de binnenstad in om pakjes te leveren. Uit het bevoorradingsprofiel van de Gentse binnenstad (handel en horeca) blijkt dat 10 procent van het binnenkomende volume aan goederen voor 30 procent geleverd wordt met bestelwagens die verantwoordelijk zijn voor 85 procent van de drops."





De vzw GentLevert bestaat al sinds vorig jaar en streeft naar duurzame stadsdistributie. Een fietskoerierdienst binnen GentLevert ontbreekt echter nog steeds. Zo'n fietskoerierdienst zou de laatste kilometer(s) - van de rand naar de binnenstad dus - kunnen overnemen van de traditionele 'camionetten'. Zo zouden ook de vele e-commercepakketten op een duurzame manier in de binnenstad geleverd kunnen worden.Fietskoerierdiensten die een projectvoorstel willen indienen kunnen dat doen tot vrijdag 6 april om 12 uur. Alle info staat op www.gentlevert.be en www.stad.gent. (VDS)