Gent wil deal sluiten met klager Rozebroeken: geen geld, mogelijk wel maatregelen tegen geluidsoverlast Erik De Troyer

04 april 2019

20u50 10 Gent De stad Gent hoopt de komende dagen een deal te sluiten met de klager in het dossier rond zwembad Rozebroeken. “De advocaten praten vertrouwelijk met elkaar. We vermoeden dat de klager via de rechtbank iets heeft verkregen dat verder ging dan hij zelf wou”, zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). Volgens schepen Filip Watteeuw (Groen) zijn de juristen van de stad zeker dat ze in beroep kunnen winnen.

Op de commissie stedenbouw, stadsontwikkeling en wonen van donderdagavond werd duidelijk hoe groot het juridisch kluwen is dat werd veroorzaakt door het vonnis over LAGO Gent Rozebroeken. Alle partijen wilden weten wat het plan van de stad is. “Ook binnen het schepencollege heeft deze zaak beroering veroorzaakt”, geeft Watteeuw toe. “ De beslissing van de rechter vonden we op zijn minst vreemd. We moeten nu zo snel mogelijk een oplossing vinden om de activiteiten te kunnen hervatten.”

Het vonnis is nog niet betekend door de tegenpartij. Dat kan betekenen dat er een opening wordt gelaten om tot een vergelijk te komen. Schepen Filip Watteeuw (Groen)

In de eerste plaats hoopt de stad een deal te sluiten met de klager in kwestie. Het gaat dan niet om geld, maar bijvoorbeeld om een schikking waarbij extra maatregelen worden genomen om geluidsoverlast tegen te gaan. “Het vonnis is nog niet betekend door de tegenpartij. Dat kan betekenen dat er een opening wordt gelaten om tot een vergelijk te komen”, aldus Watteeuw. “De gesprekken lopen momenteel tussen de advocaten. We hopen daar snel resultaat van te zien.”

De stad overweegt meteen ook beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Die beslissing valt volgende week. “Onze juridische dienst verzekert ons dat we voldoende redenen hebben om in beroep te gaan”, zegt Watteeuw. Helaas wil een beroepsprocedure niet zeggen dat er tijd gewonnen wordt. Wanneer de beroepsprocedure start, gaat ook de termijn van zes maanden in waarin het buitenzwembad afgebroken moet worden.

We zullen wel in beroep moeten gaan. We kunnen hier geen jaren met dichtgeknepen billen zitten, met de schrik dat iemand eens naar de rechtbank zal stappen om het zwembad te laten slopen Schepen Sofie Bracke (Open Vld)

“We zullen wel in beroep moeten gaan”, zegt Sofie Bracke. “We kunnen hier geen jaren met dichtgeknepen billen zitten, met de schrik dat iemand eens naar de rechtbank zal stappen om het zwembad te laten slopen. We moeten tot een goede en constructieve oplossing komen.”

Regularisatieprocedure

PVDA drong erop aan om meteen ook een regularisatieprocedure te starten voor het zwembad. “Zo’n procedure duurt lang. Maar als het ervoor zorgt dat de Gentenaars op termijn kunnen blijven zwemmen in Rozebroeken, dan moeten we dat doen”, aldus Tom De Meester.

Steeds meer ‘roze broeken’

Intussen duiken er in Gent steeds meer ‘roze broeken’ op. Uit protest tegen de sluiting van het buitengedeelte van Rozebroeken hangen heel wat Gentenaars roze kledingstukken aan hun raam. Dat gebeurt niet alleen in de omgeving van het zwembad, maar in zowat alle wijken.