Gent tweede keer op rij dé fietsstad van Vlaanderen 06 juni 2018

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Gent uitgeroepen tot 'Fietsstad 2018' in de categorie 'meer dan 50.000 inwoners'. Het is voor de tweede keer op rij dat de Arteveldestad de prijs in ontvangst mag nemen. Daarnaast won ze ook de publieksprijs én de awards voor 'Veilig netwerken', 'Ontwerp en Infrastructuur' en 'Fietsparkeren'. "Gent werkt op hoge snelheid, met grote en kleine maatregelen, verder aan een fietsvriendelijke stad", luidt het. Er wordt verwezen naar onder meer het circulatieplan en de komst van kwalitatieve fietsinfrastructuur. Schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is blij. "Ik heb moeilijke jaren gehad, maar dit geeft moed." Volgens de schepen nam het aantal fietsers sinds 2012 met 75 procent toe. De prijs levert Gent een subsidie van 50.000 euro op voor fietsvoorzieningen. (WVK)