Gent, the movie De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

12 april 2019

18u04 2

“Dat kan toch alleen maar in Gent”, denk ik soms als ik de regionale pagina’s van deze krant lees. Met haar sprookjesachtig mooie kuip en haar bij momenten groteske nieuwsfeiten zou onze stad het perfecte decor zijn voor een film van Tim Burton. U weet wel, de even geniale als gekke regisseur van onder meer Edward Scissorhands en Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. Neuzekes-verkopers die elkaar met snoepgoed en grove beledigingen bestoken, een oud politiecommissaris die op een mysterieus verdwenen schilderij jaagt, een schepen die eigenhandig alles wat vervuilt de stad uit jaagt en een bewoner die daartegen rebelleert door zich met een zelfgebouwde trapwagen Flintstones-gewijs door het centrum te bewegen, Gent heeft het allemaal. Om het verhaal wat grimmiger te maken, jagen klagende buren net buiten het centrum spelende kinderen een zwembad uit. U ziet, in onze stad hoef je je fantasie niet al teveel te gebruiken, dit scenario schrijft zichzelf!

Om er een echt kassucces van te maken, hebben we enkel nog een boeman nodig. Ik stel De Lijn voor. Die heeft beslist dat Gent – de stad die tot in het extreme inzet op het laten staan van de eigen auto en over te schakelen op het openbaar vervoer – geen nieuwe trams krijgt. Die gaan naar Antwerpen en de kust. “Gent is al rijkelijk bedeeld”, klinkt het bij De Lijn. Heeft er daar al iemand geprobeerd om buiten de spitsuren van het centrum naar de buurgemeenten te geraken? Of – en nu moeten we echt wel onze fantasie aanspreken – ‘s avonds in het weekend? Ik zie het happy end van onze film als volgt: of De Lijn geeft ons onze nieuwe trams of we laten met z’n allen de MIVG herrijzen. In het laatste shot zien we Gentenaars, vrij van de grillen van het boze De Lijn, vrolijk op onze eigen blauwe trammetjes stappen. Mister Burton, be my guest!