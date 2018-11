Gent telt al 61 ‘warme handelaars’ Project Enchanté op zoek naar geld Sabine Van Damme

29 november 2018

15u34 1 Gent Het project Enchanté heeft een winterplan uit, met maar liefst 61 warme handelaars. Dat zijn zaken die hun deuren openstellen voor mensen die het moeilijk hebben, met gratis diensten of gewoon een gezellige babbel. “We hopen het komende half jaar geld te vinden om Enchanté te kunnen verder zetten, want het Burgerbudget is tegen de zomer op”, zeggen de initiatiefnemers.

Rebekka Eschauzier en Marie Haspeslagh trekken het project Enchanté nog steeds met z’n tweeën, maar ze hebben intussen wel een stevige groep vrijwillige medestanders. Die spreken handelaars aan, verdelen stickers en plannen, en helpen waar ze kunnen. “Intussen hebben we liefst 61 Gentse handelaars die hun deuren open zetten voor wie het moeilijk heeft. Mensen kunnen er hun gsm opladen, een glas water krijgen of gewoon even opwarmen. We hebben nu ook kinderdagverblijven waar kindjes rustig gevoed of ververst kunnen worden. De Kringloopwinkel doet mee, en zelfs de HA’ndelsbeurs sprong op de kar.”

Uitgestelde koffie

Behalve de gratis diensten werd Enchanté vooral bekend door de ‘uitgestelde koffie’s’. “Al hebben we die uitgestelde diensten nu ook in maaltijden, soep, beurten bij de kapper en dus zelfs tickets in de HA’ndelsbeurs. Mensen kopen iets voor zichzelf en betalen eentje extra. Wie het moeilijk heeft, kan de gratis koffie of soep vragen. Zaken die daaraan meedoen, hangen dat duidelijk uit aan het raam.” Waarom de handelaars meedoen, is niet echt duidelijk. Zelf winnen ze er – zeker commercieel – niks bij. “Het zijn gewoon Gentenaars met een warm hart, die doen mee uit sympathie.”

Enchanté is vooral goed vertegenwoordigd in de Brugse Poort. “Daar starten we een pilootproject met buren en sociale organisaties die het project zelf in handen willen nemen. En ondertussen breiden we zoveel mogelijk uit. In het centrum zijn we aanwezig, in de stationsbuurt, het Rabot en de Dampoortwijk beweegt het. In Ledeberg en Gentbrugge zijn we nog ondervertegenwoordigd. We merken wel dat mond-tot-mond-reclame het best werkt. Eigenlijk komen de nieuwe handelaars heel vlot naar ons.”

Sponsoring of subsidies

Het enige wat dit mooie project zorgen baart, is het financiële luik. “We zijn opgestart met het Burgerbudget, maar dat stopt volgende zomer”, zeggen Rebekka en Marie. “Voor ons is dit onze job, zonder middelen lukt het niet meer. Als we dit in onze vrije tijd moeten doen, kunnen we er nooit meer zo intensief mee bezig zijn. We hopen dus nieuwe middelen te vinden, onder de vorm van subsidies of sponsoring.”

Handelaars met een warm hart die willen meedoen, kunnen altijd contact opnemen met Enchanté, net als potentiële geldschieters. Volgende maandag kamperen Marie en Rebekka een hele namiddag in het Vooruit-café, waar ze ook kerstkaartjes verkopen. Ze werken nu al aan een nieuw zomerplan.

Info: https://enchantevzw.be/nl